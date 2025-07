Via libera del Congresso Usa alla richiesta di Trump | tagliati 9 miliardi di aiuti esteri e fondi ai media

Adesso manca soltanto la firma di Donald Trump. Una pura formalità dato che il via libera è arrivato proprio su sua richiesta. Il Congresso degli Stati Uniti ha infatti approvato il recupero di circa 9 miliardi di dollari attraverso dei tagli ai fondi per la radio e media pubblici e gli aiuti esteri, già pesantemente decurtati da inizio anno con la scure che si è abbattuta sui programmi e i dipendenti di UsAid. Un disegno di legge che la Camera – composta da 220 repubblicani e 213 democratici – ha approvato con 216 voti favorevoli e 213 contrari. Solo due repubblicani hanno votato contro il taglio, Brian Fitzpatrick della Pennsylvania e Mike Turner dell’Ohio, che si sono espressi insieme ai democratici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Via libera del Congresso Usa alla richiesta di Trump: tagliati 9 miliardi di aiuti esteri e fondi ai media

