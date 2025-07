Via delle Ceramiche nuovo polo per i giovani

"Un nuovo polo dedicato alle giovani generazioni, progettato per offrire spazi di incontro, crescita e socialità a ragazzi e ragazze della città . Un importante intervento che guarda al futuro, creando ambienti accoglienti e sicuri dove i giovani possano ritrovarsi, costruire relazioni e vivere esperienze formative". Così ieri Palazzo Manfredi annunciava le progettualità future che riguarderanno l’immobile al civico 51 di viale delle Ceramiche, concesso gratuitamente al Comune dai frati minori conventuali, prossimi alla partenza da San Francesco il 7 settembre. L’edificio, che fino a pochi anni fa ospitava la sede dell’Agenzia delle Entrate, tornerà così "a nuova vita", con l’obiettivo di diventare un "punto di riferimento per ragazzi, adolescenti e famiglie, nonché per le politiche giovanili e le realtà associative che operano a fianco delle nuove generazioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via delle Ceramiche, nuovo polo per i giovani

