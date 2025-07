Vertice sui treni Il Comitato Pendolari Valdarno Flop annunciato

Arezzo, 18 luglio 2025 ‚Äď "Era prevedibile il flop del vertice in Regione sui treni regionali in linea Lenta da gennaio 2026". Questo il commento del portavoce del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima, Maurizio Da Re, sull'esito dell'incontro fra Regione Toscana, i sindaci del Valdarno, le Regioni Umbria e Lazio, con Rfi e Trenitalia, riunione che ha visto escluso lo stesso comitato pendolari, perch√® non invitato dall'assessore regionale Baccelli. "Era scontato che finisse cos√¨ - aggiunge Da Re - ed √® stato un grave errore della Regione non aver voluto invitare il comitato, che avrebbe potuto dare un contributo positivo alla discussione su scelte urgenti e importanti per il Valdarno e Arezzo". 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Vertice sui treni. Il Comitato Pendolari Valdarno. ‚ÄúFlop annunciato‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: comitato - pendolari - valdarno - vertice

Comitato pendolari: ‚ÄúLa situazione dei treni regionali √® drammatica‚ÄĚ - Il salvataggio, come definito da un articolo apparso sulla stampa, dalla Linea lenta di due treni, nello specifico il RV4106, in partenza da Roma Termini per Firenze alle 17.

Comitato pendolari: ‚ÄúLa situazione dei treni regionali √® drammatica‚ÄĚ - Il salvataggio, come definito da un articolo apparso sulla stampa, dalla Linea lenta di due treni, nello specifico il RV4106, in partenza da Roma Termini per Firenze alle 17.

Lavori sulla rete ferroviaria pugliese, in Regione l'incontro con il Comitato pendolari: "Serve pazienza" - "Un momento di dialogo e confronto rispettoso e costruttivo, dove ognuno ha illustrato le proprie esigenze e difficoltà e ha esposto le proprie ragioni, gettando le basi per trovare soluzioni condivise.

Vertice sui treni. Il Comitato Pendolari Valdarno. ‚ÄúFlop annunciato‚ÄĚ; Questione treni, ‚ÄúUn incontro ancora una volta deludente‚ÄĚ. Chiesto un tavolo al Ministero; La conferma di Daddi e il ritorno di Lebrun muovono il mercato del Figline.

Vertice sui treni. Il Comitato Pendolari Valdarno. ‚ÄúFlop annunciato‚ÄĚ - Secondo il portavoce Maurizio Da Re non ci sono i tempi politici e organizzativi per realizzare i tavoli proposti con il Ministero dei Trasporti, viste le elezioni regionali ormai alle porte in Toscan ... Secondo lanazione.it

Il comitato pendolari: "Prevedibile il flop del vertice in Regione sui treni regionali in linea Lenta da gennaio" - La proposta del Comitato, escluso dall'incontro: "Sindaci, Giani, Baccelli a Roma da Art e Rfi a chiedere subito e con forza la proroga per l'uso della Direttissima, senza aspettare i possibili tavoli ... lanazione.it scrive