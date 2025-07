Vertenza Sofalegname l' azienda dice ok agli ammortizzatori sociali Il sindacato | Ma non si possono attivare

Ancora un niente di fatto nel secondo incontro in prefettura tra le aziende Gruppo 8 (committente) e Sofalegname (contoterzista) sui 18 esuberi dei dipendenti pachistani di Sofalegname dichiarati in esubero dopo la decisione di Gruppo 8 di rescindere i contratti con la sua contoterzista che opera. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Vertenza Sofalegname, il senatore Croatti e i vertici locali del M5s in visita di solidarietà ai lavoratori in picchetto - Domani, venerdì 18 luglio alle 13, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Lorenzo Casadei, il senatore pentastellato Marco Croatti, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Eros Brunelli e una rappresentanza del gruppo territoriale M5S di Forlì saranno presenti al presidio davanti.

Sofalegname, niente intesa: "Ammortizzatori sociali solo se finisce il blocco" - Il no di Sudd Cobas: "Sarebbe un’agonia che va verso il licenziamento". Scrive msn.com

Tensione per la Gruppo8. Il picchetto continua: "No allo sgombero" - Il sindacato Sudd Cobas accusa: "Scatole cinesi per beffare 40 lavoratori". Lo riporta msn.com