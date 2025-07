Nemmeno il tempo di archiviare la Quintana di luglio, andata in scena sabato scorso, che è già il momento di proiettarsi su quella di agosto. Il sestiere di Porta Romana, ieri sera, ha presentato la dama che ingentilirá, col suo sorriso e il suo fascino, il corteo storico dell’edizione in onore del patrono Sant’Emidio. Si tratta di Arianna Viviani, 34 anni. La signora di agosto, ormai da piu di dieci anni, lavora nell’attività della famiglia che si occupa di amministrazione di immobili privati e commerciali. Mamma da quasi nove anni di Tommaso, un bambino meraviglioso avuto con il compagno Marco, si è detta molto emozionata per questo ruolo che le è stato affidato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Verso la giostra. È Arianna la dama di Porta Romana:: "Realizzo un sogno"