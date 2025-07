Verso il weekend stabilmente sopra i 30°C | rischio pioggia sabato pomeriggio

Tempo stabile anche quest’oggi sulla nostra regione per la presenza di un promontorio di alta pressione sull’area mediterranea. Nel corso del fine settimana qualche infiltrazione di aria più umida in quota porterà un lieve aumento dell’instabilità principalmente sui rilievi ma in un contesto sempre estivo. Le previsioni meteo di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 18 luglio 2025 Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature: Minime stazionarie (1922°C), massime stazionarie (3133°C). Venti: In pianura venti deboli da est, in quota venti deboli da ovest. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

