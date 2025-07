Verolanuova frontale tra due automobili | gravissimo ragazzino di 13 anni

Verolanuova (Brescia), 18 luglio 2025 – Un ragazzino di 13 anni è in ospedale con ferite gravissim e dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale ieri sera a Verolanuova. È ritenuto essere in pericolo di vita. È ricoverato all’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il teatro dei fatti è la Strada Provinciale 11. Il minorenne ieri sera attorno alle 22 era in auto con i suoi genitori quando è avvenuto il terribile incidente. La Polo su cui la famiglia viaggiava è andata a s contrarsi frontalmente con una Lancia Y su sui si trovavano due uomini. L’adolescente, che risiede con mamma e papà in provincia di Fermo, era seduto sul sedile posteriore dell’utilitaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Verolanuova, frontale tra due automobili: gravissimo ragazzino di 13 anni

