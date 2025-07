Ventenne non dà tregua alla sua ex fidanzata ad Andria e scattano le manette così ha continuato a molestarla

Andria: viola il divieto di avvicinamento alla ex, ventenne arrestato dai Carabinieri - Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Andria hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un ventenne pregiudicato del posto, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex fidanzata, sua coetanea.

