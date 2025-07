Venezia 82 | svelata le giurie del Concorso di Orizzonti e delle altre sezioni

È stata svelata la giuria internazionale completa per la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia 82. La giuria, che si si accompagnerà al già annunciato Presidente del Concorso Alexander Payne, è composta da: l’attrice e scrittrice brasiliana candidata all’Oscar Fernanda Torres (“ Io sono ancora qui “), l’eminente regista iraniano Mohammad Rasoulof (“ Il seme del fico sacro “), il regista, sceneggiatore e produttore rumeno vincitore della Palma d’Oro Cristian Mungiu (“4 mesi, 3 settimane e 2 giorni”), il regista francese Stéphane Brizé (“Fuori stagione”), la regista italiana Maura Delpero (“Vermiglio”) e l’attore e produttore cinese Zhao Tao (“Intrappolato dalle maree”). 🔗 Leggi su Cinefilos.it

