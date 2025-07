venezia 82 annuncia la giuria con la regista di vermiglio

Venezia 82: presentazione dell’edizione 2025 e delle giurie internazionali. La prossima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, denominata Venezia 82, si svolgerà dal 27 agosto al 6 settembre 2025. Questo evento rappresenta uno dei principali appuntamenti del cinema mondiale, attirando registi, attori e critici da tutto il globo. La manifestazione si distingue anche per la composizione delle sue giurie internazionali, un team selezionato con cura per valutare le opere in concorso nelle diverse sezioni. Le nomine sono state decise su proposta del direttore Alberto Barbera e approvate dal Consiglio di Amministrazione della Biennale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

