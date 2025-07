Vazquez Juve il terzino spagnolo è stato proposto ai bianconeri! Dopo l’addio al Real Madrid è pronto a una nuova avventura | costi e concorrenza

Vazquez Juve, il terzino spagnolo è stato proposto ai bianconeri: tutti i dettagli sull’ultimo nome per la fascia. La Juventus sta cercando di rinforzare la fascia destra, che è una delle priorità per la prossima stagione, soprattutto considerando le uscite di Alberto Costa, diretto verso lo Sporting Lisbona, e di Timothy Weah, pronto a trasferirsi al Marsiglia. Oltre all’interesse per Marc Pubill, il club bianconero avrebbe messo nel mirino anche Lucas Vazquez, recentemente svincolato dal Real Madrid dopo aver trascorso l’intera carriera nella capitale spagnola. Come riportato da Tuttosport, il profilo del terzino spagnolo è stato proposto alla Juventus dai suoi agenti nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vazquez Juve, il terzino spagnolo è stato proposto ai bianconeri! Dopo l’addio al Real Madrid è pronto a una nuova avventura: costi e concorrenza

In questa notizia si parla di: juve - terzino - spagnolo - stato

Savona confermato titolare? L’idea di Tudor per Lazio Juve: cosa filtra sul possibile impiego del terzino bianconero. Ultime - di Redazione JuventusNews24 Savona potrà essere confermato nel ruolo di braccetto difensivo di una difesa a tre in vista di Lazio Juventus? Lo scenario in vista della gara dell’Olimpico.

Alberto Costa Juve, cambia il futuro del terzino? Ecco la posizione del club bianconero: cosa filtra in vista dell’estate. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Alberto Costa Juve, cambia il futuro del terzino? Novità dopo la titolarità con la Lazio.

Infortunio Cambiaso: Tudor incrocia le dita verso Juve Udinese. Cosa filtra sul recupero del terzino a -2 dal match - di Redazione JuventusNews24 Infortunio Cambiaso: Tudor ci spera verso Juve Udinese. Cosa filtra sul rientro del terzino a -2 dal match dell’Allianz Stadium.

Xabi Alonso è stato chiaro: per Rodrygo in questo Real Madrid non c’è spazio. Con lo spagnolo ha trovato solamente 5 minuti nelle tre partite ad eliminazione diretta al Mondiale per Club contro il Borussia Dortmund, restando invece a secco con Juve e PSG. Vai su Facebook

Calciomercato Juve, Lucas Vazquez mette la freccia. E il Milan frena per Pubill; Il Girona avverte Napoli e Juve: per Gutierrez servono almeno 25 milioni; Adios Juve, firma col Milan per 25 milioni: la rivincita di Allegri!.

Calciomercato Juve, Lucas Vazquez mette la freccia. E il Milan frena per Pubill - È lì che Damien Comolli sembra intenzionato a gettare le sue reti, nella speranza di pescare il miglior profilo possi ... Scrive tuttosport.com

Mercato Juve: piace Arnau Martínez, terzino destro del Girona - Classe 2003, il terzino destro del Girona potrebbe diventare la vera sorpresa di calciomercato della società bianconera, che nel giocatore spagnol ... Riporta it.blastingnews.com