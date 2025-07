Valle del Sabato Carabinieri intensificano controlli | in arresto 25enne per spaccio di droga

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dr.ssa Rossana Riflesso, ha ulteriormente implementato le attivitĂ di controllo nella Valle del Sabato, sia nelle ore diurne che notturne, al fine di prevenire i reati e intervenire con tempestivitĂ ed. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: valle - sabato - carabinieri - intensificano

Ad Aiello del Sabato rombano i motori per la solidarietà : in arrivo il 4° Motoraduno benefico della Valle del Sabato - Passione per le due ruote e solidarietà si incontrano nel cuore dell’Irpinia con il 4° Motoraduno della Valle del Sabato, organizzato dai Fuerca Bikers.

A San Martino Valle Caudina l'incontro "Verso la conferenza delle comunità energetiche della Valle del Sabato e dei territori del Partenio" - Martedì 1 Luglio 2025, alle ore 18.00, presso la Sala del Consiglio Comunale “G. Raviele” di San Martino Valle Caudina (AV), si svolgerà un incontro aperto sul tema: “Verso la Conferenza delle Comunità energetiche della Valle del Sabato e dei territori del Partenio”.

Valle del Sabato, Carabinieri intensificano controlli: in arresto 25enne per spaccio di droga; Valle del Sabato, i Carabinieri intensificano i controlli con unitĂ speciali; Finto carabiniere tenta truffa ad un anziano ad Aosta: arrestato 59enne.

I Carabinieri intensificano i controlli con l’ausilio di unità speciali: 25enne arrestato per spaccio di droga - ssa Rossana Riflesso, ha ulteriormente implementato le attività di controllo nella Valle del Sabato, sia ... Secondo irpinianews.it