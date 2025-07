Valentin Carboni Inter ufficiale il trasferimento al Genoa | il comunicato e la verità sulla formula

Valentin Carboni Inter, le ultime sul futuro del talento argentino dei nerazzurri in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli. L’ Inter continua nel suo percorso di valorizzazione dei giovani talenti e ufficializza la cessione temporanea di Valentin Carboni al  Genoa. Il trequartista argentino classe 2005, reduce da un Mondiale per Club in cui ha trovato spazio e gol con la maglia nerazzurra, avrĂ ora l’opportunitĂ di crescere in un contesto competitivo come quello rossoblĂą. Dopo le esperienze positive al Monza e all’ Olympique Marsiglia, Carboni proseguirĂ dunque il suo sviluppo sotto la guida di Patrick Vieira, in una piazza storica e ambiziosa come quella del Genoa. 🔗 Leggi su Internews24.com

