Valentin Carboni Inter, le ultime sul futuro del talento argentino dei nerazzurri nel mirino del Genoa. Tutti i dettagli in merito. Valentin Carboni è pronto a cominciare la sua nuova esperienza al  Genoa. Dopo l’accordo raggiunto nei giorni scorsi con l’ Inter per il prestito secco, l’attaccante argentino classe 2005 ha deciso di rinunciare a parte delle vacanze per mettersi subito a disposizione del suo nuovo allenatore Patrick Vieira. Un gesto che testimonia la voglia e la determinazione del giovane talento, intenzionato a imporsi in rossoblĂą. Come riportato da Il Secolo XIX, Carboni ha sostenuto le visite mediche a Brescia nella giornata di ieri e si è poi trasferito direttamente nel ritiro del Genoa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Valentin Carboni Inter, cresce la voglia di Genoa: questo gesto ha sorpreso tutti