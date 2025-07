Vaccino contro la meningite dose booster per gli adolescenti | Opportunità dai 12 ai 18 anni

Milano, 18 luglio 2025 –  Una dose booster di vaccino contro la meningite B. C’è la possibilità di averla, gratuitamente, per gli adolescenti già vaccinati in età prescolar e. È molto importante cogliere questa opportunità offerta dalla Regione Lombardia”, sottolinea la dottoressa Deborha Pezzola, direttrice facente funzione della struttura complessa di Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive dell’ASST Spedali Civili di Brescia. Dottoressa, perché la meningite preoccupa? “Perché è una patologia grave, ad alto rischio di mortalità , e può avere conseguenze permanenti. Quindi la prevenzione è fondamentale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vaccino contro la meningite, dose booster per gli adolescenti: “Opportunità dai 12 ai 18 anni”

In questa notizia si parla di: meningite - vaccino - dose - booster

Il collegamento infondato tra vaccino DTP con la meningite e il grafico giapponese - Diverse condivisioni Facebook stanno rilanciando un post dell’account Progetto Anima. Si sostiene che secondo i grafici, nel 1975 il Giappone avrebbe ridotto i casi mortali di meningite nei bambini sotto un anno di vita, a seguito della rimozione del vaccino DTP (che protegge da difterite, tetano e pertosse).

Giornata mondiale della meningite, le iniziative dell’Aou di Ferrara; Vaccinazioni negli atleti: quali sono utili?; Pneumococco: il vaccino.

Vaccino, dose booster annuale «per i prossimi due o tre anni»: l ... - Vaccino, dose booster annuale «per il prossimo futuro»: l'ipotesi sul modello vaccino anti influenzale. Riporta ilmattino.it

Vaccino, dose booster annuale «per i prossimi due o tre anni»: l ... - La quarta ondata Covid torna a far paura in Europa e mentre in Italia e nel resto del mondo si procede con la somministrazione terza dose di vaccino, negli Stati Uniti la Cdc consiglia già una ... Da ilmessaggero.it