urbanistica milano le intercettazioni che accusano sala quando boeri chiedeva favori da amico a amico

Un tempo bastavano una stretta di mano e una busta gonfia di contanti per sigillare un patto di corruzione. Oggi, nelle trame dell’ urbanistica milanese, la mazzetta si è trasformata in una parcella da studio professionale, la tangente in un incarico privato, e il “ do ut des ” si perde in una ragnatela di triangolazioni. A fare chiarezza, come in una gigantesca stele di Rosetta, ci provano gli investigatori, risalendo il palazzo dell’illecito piano dopo piano. Sono 74 gli indagati e molteplici i filoni che, da oltre due anni, la Procura di Milano scandaglia nei rapporti tra progettisti, imprenditori e pubblici ufficiali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

