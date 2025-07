Università allarme per il semestre aperto a Medicina | lezioni in fiera nei cinema e online

I grandi atenei attendono fino a 4.000 studenti ciascuno. La maggioranza dei candidati tornerĂ a prepararsi a distanza. Dalla Statale di Milano a Padova, da Pisa al Molise, le acrobazie per far fronte alla riforma del governo. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - UniversitĂ , allarme per il semestre aperto a Medicina: lezioni in fiera, nei cinema e online

"C'è un'arma in università ", ma è un falso allarme: fermato un medico udinese - Allarme arma nella mattina di oggi 28 maggio per l'università di Udine: una studentessa che camminava assieme a una collega sul marciapiede di via Tomadini ha dichiarato di aver visto, seduto in una macchina, un uomo con una pistola appoggiata tra le gambe.

Università italiane in crisi, 53 atenei su 66 in classifica perdono posizioni. Gli esperti lanciano l’allarme: “Ricerca indebolita e scarso sostegno finanziario del governo” - La classifica Global 2000 del Center for World University Rankings (CWUR) per il 2025 conferma le difficoltà del sistema universitario dell'Italia nel panorama accademico mondiale.

Classifica CWUR 2025: profonda crisi delle università italiane, è allarme - Il sistema universitario italiano attraversa un momento di profonda difficoltà . Secondo la classifica Global 2000 del Center for World University Rankings (CWUR) per il 2025, ben 53 università italiane su 66 hanno perso posizioni rispetto all’anno precedente.

Il collegamento, per studenti, residenti e clienti dei locali, è sperimentale fino 31 luglio e attivato da Comune, Tpl e Università . Prime corse il 10 luglio Vai su Facebook

