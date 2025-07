Universiadi 2025 | bronzo per Viola Scotto di Carlo nella 4×100 stile libero

La nuotatrice flegrea conquista la terza medaglia ai mondiali universitari. Venerdì in finale nei 50 farfalla. Primo successo per Viola Scotto di Carlo alle Universiadi in programma in questi giorni in Germania. La nuotatrice originaria di Bacoli della Napoli Nuoto ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 stile libero, chiudendo la propria frazione con il tempo di 54”96. Le atlete azzurre sono state precedute sul podio da Usa e Cina. Per la Scotto di Carlo quella conquistata a Berlino è la terza medaglia di bronzo centrata ai mondiali universitari dopo quelle conquistate a Chengdu nel 2023, oltre ad una d’argento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

