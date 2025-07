Il teatro, il set e poi i compagni di scuola, l'emozione e l'evoluzione della ribellione: la nostra chiacchierata con un'attrice esordiente già matura, nel cast del nuovo film di Michela Andreozzi. Come dire, il primo film non si scorda mai. Così come non si scorda la prima intervista. Raggiungiamo al telefono Viola Gabriele - quasi diciassette anni, esordiente, nel cast di Unicorni di Michela Andreozzi - per chiacchierare con lei di cinema, di scuola, di libertà e di identità. L'attrice, decisamente giovane ma con un percorso teatrale alle spalle, interpreta nel film Diletta, sorellastra del protagonista, Blu, un bambino di nove anni che in casa si veste da ragazzina e preferisce giocare con le bambole piuttosto che giocare a calcio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Unicorni e la libertà di una generazione (d'attrici): intervista a Viola Gabriele