Siamo un passo piĂą vicini a comprendere come l ’Universo abbia evitato un’apocalisse di antimateria. Gli scienziati del CERN hanno infatti scoperto indizi interessanti di una differenza fondamentale nel modo in cui la fisica gestisce materia e antimateria. Gli esperimenti condotti al Large Hadron Collider (LHC) hanno verificato un’asimmetria tra materia e antimateria di una particella chiamata barione. Noto come violazione di carica-paritĂ (CP), l’effetto è stato precedentemente rilevato solo in un’altra classe di particelle, i mesoni. Ma le prove sperimentali nei barioni, che costituiscono la maggior parte della materia dell’Universo, sono qualcosa che i fisici cercano da tempo e che ora hanno finalmente trovato in uno studio pubblicato sulla rivista Nature. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un’asimmetria tra materia e antimateria, scoperta storica al CERN che potrebbe portare a una nuova Fisica