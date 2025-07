Un’altra serata indimenticabile per i collaboratori LOVATO Electric

Anche nel 2025, LOVATO Electric ha celebrato l’arrivo dell’estate con il suo ormai tradizionale SUMMER PARTY, un’occasione speciale pensata per ringraziare e riunire tutti i collaboratori Italiani. La sede di Gorle (Bergamo) ha fatto da cornice a una serata all’insegna del divertimento, della condivisione e dello spirito di squadra. Oltre 300 collaboratori hanno partecipato all’evento, confermando ancora una volta il forte senso di appartenenza che caratterizza LOVATO Electric. Una serata a tema messicano, con un gustoso menù di tacos e anguria fresca, resa ancora più speciale da un coinvolgente karaoke di gruppo che ha visto tanti colleghi mettersi in gioco, cantare insieme, ballare e condividere momenti di pura allegria e spensieratezza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

