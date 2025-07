Non si ferma l’ondata di spaccate che sta colpendo Firenze. Dopo i tre colpi messi a segno martedì all’alba, nella notte tra mercoledì e giovedì altri tre esercizi sono finiti nel mirino dei ladri. Stessa dinamica, stessi orari, stesso copione: vetrine sfondate, serrature divelte, casse svuotate. Il primo episodio è avvenuto intorno alle 4.40 del mattino in via Monteverdi, ai danni del salone di parrucchiere "Arte e Fantasia". I ladri hanno spaccato la vetrina e rovistato all’interno, ma non hanno trovato nulla di valore. Sono fuggiti a mani vuote, lasciando però danni e paura. Poco dopo, intorno alle 5, sempre in via Monteverdi, è toccato al negozio di tatuaggi "Mano Viva" (foto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un'altra ondata di spaccate. I sindaci al ministro Piantedosi: "Più risorse per la sicurezza"