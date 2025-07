Una serie live-action di Assassin’s Creed? Ecco la conferma di Netflix

Adesso c’è la conferma ufficiale: Netflix ha annunciato lo sviluppo di una serie live-action basata sull’universo di Assassin’s Creed, celebre saga ispirata al videogioco Ubisoft. Il progetto, in lavorazione da ben cinque anni, vedrĂ coinvolti due nomi noti del panorama televisivo: Roberto Patino (Westworld, Sons of Anarchy) e David Wiener (Halo, The Killing), che saranno i creatori e produttori esecutivi. Ma cosa sappiamo al momento? La trama della nuova serie Assassin’s Creed. Finora non sono stati rivelati nĂ© il cast nĂ© la data di uscita della serie. Tuttavia, Netflix ha diffuso la sinossi ufficiale, che promette una storia carica di tensione e azione: “Assassin’s Creed è un thriller ad alta tensione incentrato sulla guerra segreta tra due fazioni nell’ombra — una decisa a controllare e manipolare il futuro dell’umanitĂ , l’altra pronta a lottare per difendere il libero arbitrio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Una serie live-action di Assassin’s Creed? Ecco la conferma di Netflix

Assassin’s Creed | La serie live-action ha il via libera di Netflix - Dopo quasi 5 anni dall’accordo ottenuto con UbiSoft, la serie live-action ispirata dai videogame Assassin’s Creed ha ottenuto il via libera da Netflix.

Assassin’s Creed, adesso è ufficiale: Netflix è al lavoro sulla serie live-action - Netflix dà ufficialmente il via libera alla serie live-action di Assassin’s Creed, un progetto atteso da anni dai fan della celebre saga Ubisoft.

Assassin’s creed su netflix: in arrivo la serie live action ufficiale - La produzione di una serie in live-action dedicata a Assassin’s Creed sta finalmente prendendo forma, confermando l’interesse di Netflix nel portare sullo schermo il celebre franchise videoludico.

