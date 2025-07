Una commemorazione per ricordare il 40° anniversario del disastro di Stava

268 vittime di cui 28 bambini, 31 ragazzi 120 donne e 89 uomini. È questo il bilancio del disastro di Stava, avvenuta nel 1985 e di cui domani, 19 luglio 2025, si celebrerà il 40° anniversario. Alla cerimonia sarà presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un po’ di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: anniversario - disastro - stava - commemorazione

Una commemorazione per ricordare il 40° anniversario del disastro di Stava; Il presidente Mattarella sarà a Tesero per i 40 anni del disastro di Stava; Tragedia di Stava, in mostra i reperti e le opere di AlteTerreArte: «La memoria non venga meno».

Una commemorazione per ricordare il 40° anniversario del disastro di Stava - Domani, 19 luglio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Tesero alla celebrazione in memoria delle vittime della strage ... Riporta trentotoday.it

Val di Stava: a 40 anni dall’alluvione, Cesano Maderno non dimentica - Un'inondazione causò lo scorrimento di 180 mila metri cubici di fango provocando la morte di 268 persone della val di Stava ... Si legge su monzaindiretta.it