Un sì sulla sabbia Gli abiti e i tessuti perfetti per la sposa da spiaggia

Quando il mare fa da sfondo al grande sì, serve un abito che sappia navigare in acque di stile. I matrimoni in spiaggia richiedono leggerezza, praticità e stile: dagli abiti da sposa in tulle ai modelli in raso, lino o cotone, l’eleganza si fa fluida. Che si tratti di una cerimonia civile o simbolica, in bianco puro o nude, con tagli semplici o silhouette a sirena, la scelta del vestito giusto è il primo passo per una promessa in riva al mare. Semplici o voluminosi, dal taglio a sirena per rimanere in tema, o magari scivolati e con strascico per una navata all’insegna della teatralità . Ecco quali sono i migliori abiti da sposa in spiaggia, quali scegliere e perché. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Un sì sulla sabbia. Gli abiti (e i tessuti) perfetti per la sposa da spiaggia

In questa notizia si parla di: abiti - sposa - spiaggia - sabbia

