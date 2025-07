Un padre e un figlio Portrait of a confused father al Giffoni Film Festival

Venti anni per conoscersi, venti anni per imparare a crescere e a volersi bene. Portrait of a confused father è un documentario su un padre e sul figlio seguiti nel corso di molti anni. Un film presentato al Giffoni Film Festival che viene dalla Norvegia, diretto da Gunnar Hall Jensen. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Un padre e un figlio, Portrait of a confused father al Giffoni Film Festival

In questa notizia si parla di: film - padre - figlio - portrait

Marinelli padre spaventato nel film diretto dalla moglie Alissa Jung - Roma, 10 mag. (askanews) - Luca Marinelli interpreta un padre che è sempre fuggito dal suo ruolo in "Paternal Leave", nei cinema dal 15 maggio.

Ritrovarsi a Tokyo, l’inferno dell’affido condiviso per un padre francese in Giappone in un film toccante e appassionante - E stavolta i giapponesi non ci fanno una bella figura. In quello che pare un lungo voyeuristico revival cinematografico “Occidente guarda Oriente”, che parte da Lost in translation e arriva a Perfect days, si aggiunge il racconto toccante, possente e appassionato, di un padre francese separato da una madre giapponese che per antica norma giuridico-culturale locale non può più rivedere sua figlia.

Luca Marinelli padre spaventato nel film diretto dalla moglie Alissa Jung - (askanews) – Luca Marinelli interpreta un padre che è sempre fuggito dal suo ruolo in Paternal Leave, nei cinema dal 15 maggio.

#WillReeve figlio del Superman originale #ChristopherReeve appare nel nuovo #Superman (2025). Will è un attore e nel film fa un cameo nei panni di un inviato di GBS news come omaggio al padre ? Vai su Facebook

Un padre e un figlio, Portrait of a confused father al Giffoni Film Festival; Srebrenica 30 anni dopo, in due documentari la memoria di un padre e il ritorno di un figlio; Dossier: le origini di Art il Clown in Terrifier, le teorie più folli in circolazione.

La violenza, di padre in figlio. Su Rai 3 il thriller psicologico “L’erede”, ambientato in Quebec - Su Rai 3 il thriller psicologico “L’erede”, ambientato in Quebec ... Lo riporta iodonna.it

Portrait of a Confused Father - Portrait of a Confused Father, scheda del film di Gunnar Hall Jensen, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film al Cinema, in TV e in Streaming Online. Come scrive comingsoon.it