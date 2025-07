Un omicidio che nasconde altri segreti | sei episodi per scoprire il mistero di Untamed la nuova serie thriller di Netflix con Eric Bana

L’uomo contro la natura: un tema capace di affascinare come pochi altri. Se nel mix ci aggiungiamo un delitto e una scia di segreti che dura da anni, ecco che ci ritroviamo con Untamed. Ovvero la miniserie thriller psicologico in 6 episodi che è appena arrivata su Netflix. Conquistando, in meno di 2 giorni, l’interesse del pubblico e della critica in ogni parte del mondo. Merito della sceneggiatura scritta dal creatore della serie, Mark L. Smith (che già aveva co-sceneggiato The Revenant con Leonardo DiCaprio, Twisters e The Dog Stars, il nuovo film sci-fi di Ridley Scott che uscirà a marzo 2026), insieme a sua figlia Elle Smith. 🔗 Leggi su Amica.it

