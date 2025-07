Un nuovo chatbot cinese sfida le Big Tech Ecco cos’è Kimi K2

La Cina ci riprova. Dopo aver scombussolato il mercato dell’intelligenza artificiale con il lancio di Deepseek, adesso è il turno di un altro chatbot open source a basso costo ma in grado di performare come i rivali statunitensi. Si chiama Kimi K2 ed è la prossima sfida nei confronti di ChatGPT. Lo ha realizzato la startup Moonshot, fondata due anni fa da Yang Zhilin e finanziata anche da Alibaba. Per capire se possa davvero rappresentare una rottura nel mondo tecnologico c’è da attendere, ma le caratteristiche del chatbot sono giĂ piuttosto notevoli. Anzitutto, Kimi K2 presenta una scrittura di codice informatico per applicazioni, ovvero quello che le aziende cercano per sostituire l’uomo in alcune funzioni. 🔗 Leggi su Formiche.net

