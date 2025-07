un naviglio di libri torna e raddoppia

Dopo il successo della prima edizione, torna "Un Naviglio di Libri–Festival di letteratura per ragazzi e famiglie in Martesana", kermesse diretta e organizzata dall’Associazione La Poltrona Rossa, che quest’anno raddoppia allargando a Melzo. L’obiettivo è lo stesso: allenare i piĂą giovani alla lettura. Sei lunghe giornate in autunno fra carta stampata, inediti, ospiti e incontri spalmati nelle due cittĂ dell’iniziativa. Tra i temi, come l’anno scorso, sport, scienza e natura. Si parlerĂ anche di cinema, romanticismo, paura (per grandi e piccini), libertĂ , importanza delle parole, inclusione e tanta creativitĂ . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

