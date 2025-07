Un murale per Borsellino vicino a via D' Amelio

√ą stato inaugurato nei pressi di via D'Amelio, a Palermo, il murale dedicato a Paolo Borsellino. Presente il figlio Manfredi, che ha ricordato la figura del padre, giudice antimafia ucciso 33 anni fa, il 19 luglio 1992, con cinque agenti della scorta. Tra le lacrime, ha detto: "Mio padre voleva vincere questa guerra, ma √® stato lasciato solo. Cerchiamo questo 'amico' che lo ha tradito".

Falcone e Borsellino ‚Äėcampioni di giustizia‚Äô con un pallone rossonero: al Cep un murale simbolo di speranza - Sono due ‚Äėcampioni di giustizia‚Äô Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel murale¬†inaugurato oggi all‚Äôinterno del mercato rionale del Cep in viale Kennedy a Foggia.

Un murale per Borsellino a pochi passi da via D'Amelio, è il preludio al centro sportivo dedicato al giudice - Un murale di Andrea Buglisi per Paolo Borsellino apre la strada a un centro giovanile promosso da Vivi Sano in collaborazione con Kleìse e la Caritas Diocesana di Piana degli Albanesi proprio di fronte la via D’Amelio  A pochi metri dal luogo della strage del 19 luglio 1992, nascerà il centro.

Manfredi Borsellino, figlio del giudice ucciso dalla mafia in via D’Amelio insieme alla sua scorta 33 anni fa a Palermo, ha visitato il murale dedicato al magistrato realizzato da Andrea Buglisi a pochi passi dal luogo della strage. Vai su X

