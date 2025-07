Un grazie a Bode per avere scelto le Nike Astrograbber

Bode, lo scorso autunno, ha fatto un tuffo negli archivi dello swoosh per riportare in vita le Nike Astrograbber. Presentate per la prima volta nel '74, sono calzature disegnate ai tempi d'oro da Bill Bowerman, co-fondatore di Nike, e sono state tra le prime scarpe da football americano a essere dotate di quella che allora era la nuova suola waffle. Non è stata una sorpresa che siano andate a ruba in pochi secondi. Il marchio guidato da Emily Adams Bode Aujla ha poi continuato con altre varianti di colore all'inizio di quest'anno. Ma se (come quasi tutti) non sei riuscito a prenderle, è il tuo giorno fortunato: le Astrograbber sono tornate, amico, e sono destinate a restare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Un grazie a Bode per avere scelto le Nike Astrograbber

In questa notizia si parla di: nike - bode - astrograbber - grazie

Nike e Bode sono pronte a regalarci una serie di nuove sneaker da paura; Astro Grabber, le sneakers Nike in collaborazione con Bode sono le più amate dell’estate; La collaborazione tra Bode Rec. e Nike celebra una prestigiosa tradizione sportiva — NIKE, Inc..

Un grazie a Bode per avere scelto le Nike Astrograbber - Bode, lo scorso autunno, ha fatto un tuffo negli archivi dello swoosh per riportare in vita le Nike Astrograbber. Come scrive gqitalia.it

Nike e Bode sono pronte a regalarci una serie di nuove ... - GQ Italia - Ma come in ogni collaborazione di successo, Nike e Bode non si sono fermati a una sola uscita. Scrive gqitalia.it