Un fine settimana tra caldo e traffico

13.20 Traffico in aumento già da questa sera e intenso nel fine settimana,per quelle che secondo l'Anas sono le prove generali dell'esodo estivo. Bollino rosso da stasera e domattina, poi di nuovo al momento del rientro in città , domenica sera, Sulle autostrade il divieto di transito dei veicoli pesanti sarà in vigore sabato dalle ore 8 alle 16, e domenica dalle 7 alle 22. Con il traffico, atteso un nuovo picco di calore, ma al momento nessuna città al massimo livello di allerta. In arancione domani due città e sei domenica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

#12luglio2025 #Traffico: milioni gli italiani in viaggio in questo secondo fine settimana di luglio. Domani bollino rosso per i rientri in città . #Meteo: tempo instabile. Oggi temporali a Nord che si estenderanno in serata al Centro-Sud. Da lunedì caldo bollente in Vai su Facebook

