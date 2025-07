Un fine-settimana tra caldo e traffico

13.20 Traffico in aumento già da questa sera e intenso nel fine settimana,per quelle che secondo l'Anas sono le prove generali dell'esodo estivo. Bollino rosso da stasera e domattina, poi di nuovo al momento del rientro in città , domenica sera, Sulle autostrade il divieto di transito dei veicoli pesanti sarà in vigore sabato dalle ore 8 alle 16, e domenica dalle 7 alle 22. Con il traffico, atteso un nuovo picco di calore, ma al momento nessuna città al massimo livello di allerta. In arancione domani due città e sei domenica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it