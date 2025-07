Un comune dell' isola di Ischia vuole conferire la cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis

Il sindaco di Lacco Ameno, comune dell'isola di Ischia, Giacomo Pascale proporrĂ al Consiglio comunale il prossimo 23 luglio di conferire la cittadinanza onoraria al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. A spiegare le motivazioni della proposta è stato lo stesso primo cittadino isolano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Capitan Ventosa a Civiglio e in Comune: fari accesi su una frana che isola i residenti da un anno - Riflettori nazionali sulla frana di Civiglio. Oggi, Capitan Ventosa, al secolo Fabrizio Fontana, storico volto di Striscia la Notizia, ha fatto tappa a Como per documentare la situazione che da quasi un anno sta penalizzando i residenti della piccola frazione collinare.

Dieci idee per matrimoni fuori dal comune all'isola d'Elba - In una villa napoleonica, in riva al mare o in sella a una bici, all’Elba ogni coppia può vivere una cerimonia su misura, immersa nella natura e nella storia

Un nuova isola ecologica (e tecnologica) per il comune termale - Sabato 17 maggio alle ore 11 è stata inaugurata la nuova isola ecologica H24 di Via S. Mauro a Montegrotto Terme alla presenza del sindaco Riccardo Mortandello, della presidente del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti Antonella Argenti, di Laura Zanotto assessore agli Eventi e Manifestazioni.

Aurelio De Laurentiis cittadino onorario a Lacco Ameno, la politica si divide - È diventata un caso politico, a Lacco Ameno sull’isola d’Ischia, la decisione dell’amministrazione comunale – su spinta del sindaco Giacomo Pascale – di ... Si legge su ilmattino.it

I love Ischia, torna l'evento per la promozione culturale dell'isola di Ischia - Uno dei “luoghi dell’anima” dell’ isola d’Ischia è Cartaromana che si riflette in uno specchio d’acqua, chiuso da un lato dal maestoso castello Aragonese e dall’altro da una piccola spiaggia di ciotto ... corrieredellosport.it scrive