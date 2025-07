Un bando da oltre un milione di euro per ambiente e biodiversità delle aree montane

FIRENZE – Un bando da oltre un milione di euro per tutelare e valorizzare l’ecosistema delle aree montane. Lo ha approvato, nelle sue linee essenziali e nei criteri di valutazione, la giunta regionale su proposta della vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi. Il bando, che dopo questa approvazione, sarĂ presto formalmente adottato, avrĂ quali destinatari Province e CittĂ metropolitana, Unioni dei Comuni montani e Comuni montani della Toscana. La sua finalità è quella di sostenere e valorizzare i cosiddetti servizi ecosistemici, cioè quella serie di servizi in materia di tutela dell’ambiente, conservazione della biodiversitĂ , degli habitat e dei paesaggi tradizionali forestali, che i sistemi naturali delle aree montane generano a favore dell’uomo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

