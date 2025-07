Un altro Angelo in arrivo Papà bis a 54 anni | il vip italiano e la moglie 29 non vedevano l’ora di dirlo

Un nuovo lieto evento si prepara a illuminare la vita di una delle coppie piĂą amate del mondo dello spettacolo italiano. Dopo l’annuncio che ha fatto il giro dei social, i fan si sono uniti in un coro di auguri per la famiglia che si prepara ad accogliere un nuovo arrivato. L’attore, con un post su Instagram, ha condiviso l’intensa emozione di un secondo capitolo familiare che sta per prendere vita. Le immagini pubblicate, scattate durante una vacanza a Miami, ritraggono un momento tenerissimo: la piccola Agnes, la loro primogenita, bacia il pancione della mamma Veronica. A corredo degli scatti, una frase che ha toccato il cuore dei fan: “La vita ci ha sorriso ancora! Un altro Angelo sta per arrivare per scrivere un nuovo capitolo della nostra Favola”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: italiano - altro - angelo - arrivo

David Juve: retroscena a sorpresa sull’obiettivo in attacco! Tentativo da parte di un altro club italiano, è un nome per l’estate. Ultime - di Redazione JuventusNews24 David Juve: tentativo da parte di un altro club italiano per l’obiettivo bianconero in attacco.

Italiano “Bologna club in crescita, ora un altro passo” - ROMA (ITALPRESS) – “Il Bologna sta dimostrando una grande crescita negli ultimi anni, dall’arrivo di Sinisa al percorso dell’anno scorso con la qualificazione in Champions.

Italiano “Bologna club in crescita, ora un altro passo” - ROMA (ITALPRESS) – “Il Bologna sta dimostrando una grande crescita negli ultimi anni, dall’arrivo di Sinisa al percorso dell’anno scorso con la qualificazione in Champions.

In arrivo 50 milioni di euro per il collettore fognario del Garda. Intervista: Angelo Cresco Presidente Azienda Gardesana Servizi Vai su Facebook

Serie C mercato. Az Picerno, rinforzo in difesa con l'arrivo di Angelo Veltri; CHIAROSCURO - Una serie Netflix in arrivo prossimamente; Dove osano le cicogne: di cosa parla il nuovo film italiano del momento con Angelo Pintus.

Angelo Cofone, gaffe e italiano stentato: sembra Cetto Laqualunque, il ... - Ne sono convinti tutti: in Calabria è nata una nuova “stella” della politica nazionale. ilmessaggero.it scrive

Un altro grave lutto nel mondo dello spettacolo italiano: Angelo ... - Un altro grave lutto nel mondo dello spettacolo italiano: Angelo Longoni, regista e scrittore, muore a 68 anni ... Lo riporta comingsoon.it