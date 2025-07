UFFICIALE – Lucca è un nuovo calciatore del Napoli | arriva il messaggio di De Laurentiis!

Lorenzo Lucca è un nuovo calciatore del Napoli. Da pochi secondi è arrivato anche il messaggio di presentazione da parte di Aurelio De Laurentiis. Prosegue alla grande il mercato del Napoli. Il club azzurro, dopo aver piazzato già diversi colpi, si è assicurato anche le prestazioni di Lorenzo Lucca. L'ormai ex attaccante dell'Udinese ha sposato il progetto azzurro per le prossime stagioni. Intanto, è arrivato anche il messaggio di Aurelio De Laurentiis. De Laurentiis presenta Lucca: "Benvenuto Lorenzo". Poche, pochissime parole, ma con molto significato. Il Napoli e in modo particolare il presidente De Laurentiis hanno accolto alla grande il nuovo acquisto.

Lorenzo Lucca è arrivato intorno alle ore 23 a Dimaro Folgarida L'attaccante proveniente dall'Udinese ha raggiunto l'hotel Rosatti, dove alloggia la squadra In questi minuti, il calciatore ha anche firmato il contratto che lo lega al Napoli fino al 2031 Vai su X

Napoli scatenato sul mercato: pochi minuti dopo l’arrivo di Lucca a Dimaro, anche Sam Beukema è approdato a Roma in attesa della firma con il Napoli Il difensore svolgerà le visite mediche a Villa Stuart domani mattina. Dopo di queste, si dirigerà verso Di Vai su Facebook

