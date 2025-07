Il Napoli piazza un altro colpo di mercato. È ufficiale l’arrivo di Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000, che lascia l’Udinese per trasferirsi in azzurro con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il valore complessivo dell’operazione si aggira attorno ai 35 milioni di euro. Il comunicato del club è arrivato oggi pomeriggio: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito in prestito con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca dall’Udinese Calcio”. Dopo De Bruyne e Noa Lang, altro rinforzo per Conte. Lucca era stato accostato anche alla Roma, che nelle ultime settimane aveva sondato il suo profilo come alternativa a Tammy Abraham. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Ufficiale: Lorenzo Lucca è un nuovo giocatore del Napoli