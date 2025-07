Dopo la cessione del fratello Franco all’Empoli, arriva anche l’annuncio ufficiale da parte dell’Inter per il trasferimento di Valentín Carboni. Il giovane talento argentino classe 2005 si trasferisce al Genoa in prestito. Lo ha comunicato oggi il club nerazzurro attraverso una nota ufficiale. CESSIONE – A differenza del fratello Franco, ceduto all’Empoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto, l’Inter ha deciso di non privarsi del cartellino di Valentin Carboni. Il giovane trequartista, infatti, si traferisce con la formula del prestito secco. Il prestito al Genoa è stato studiato per garantirgli continuità e minuti importanti in Serie A, in un contesto tecnico e ambientale ideale per la sua crescita. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - UFFICIALE – Carboni al Genoa, ma l’Inter crede ancora in lui! La formula definitiva