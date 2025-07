Ue contro l’Italia doppia procedura d’infrazione | non residenti nel mirino di Bruxelles

SarĂ un’estate di fuoco per il governo Meloni: la Commissione europea ha aperto cinque nuove procedure d’infrazione contro l’Italia, due delle quali colpiscono direttamente il sistema fiscale, accusato di essere discriminatorio nei confronti di cittadini non residenti. Al centro delle contestazioni ci sono il regime forfettario per i lavoratori autonomi e le agevolazioni su Imu e Tari riservate ai pensionati esteri. In entrambi i casi, Bruxelles contesta violazioni ai principi fondamentali dell’Unione: libertĂ di stabilimento, libera circolazione dei lavoratori e non discriminazione in base alla residenza fiscale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ue contro l’Italia, doppia procedura d’infrazione: non residenti nel mirino di Bruxelles

Diritti degli azionisti, Ue avvia infrazione contro l’Italia - (Adnkronos) – La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia per il mancato recepimento della direttiva sui diritti degli azionisti nelle società quotate, informa un comunicato dell'esecutivo europeo, che ha inviato una lettera di messa in mora nell’ambito della procedura.

Ilva, nuova procedura d’infrazione Ue all’Italia: “Gravi conseguenze per salute umana e ambiente” - L’ ex Ilva di Taranto è al centro di una nuova procedura di infrazione della Commissione Europea nei confronti dell’Italia.

Regimi agevolati, doppio faro di Bruxelles sui «non residenti» - La Commissione europea ha avviato una doppia procedura di infrazione contro l’Italia per asseriti regimi fiscali discriminatori nei confronti di cittadini non residenti. Si legge su ilsole24ore.com

L'UE bacchetta l'Italia, Bruxelles “mette in mora” il Governo Meloni: il conto rischia di essere salatissimo - L'Italia è stata messa in mora anche per non aver designato entro i termini un'autorità di controllo sul metano, violando il regolamento UE sul contenimento delle emissioni. Lo riporta tag24.it