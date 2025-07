Ucraina Zelensky | Con Trump negoziamo mega accordo sui droni Patriot a Kiev cosa dicono Usa e Germania

(Adnkronos) – E' in corso un dialogo con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per definire un possibile "mega-accordo" sui droni ad uso militare. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sottolineando in un'intervista al New York Post che l'intesa prevederebbe l'acquisto da parte degli Stati Uniti della tecnologia ucraina più avanzata, testata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com