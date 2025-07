Ucraina ok Ue a 18° pacchetto sanzioni

8.30 Gli ambasciatori dell'Ue hanno dato il via libera al 18° kit di sanzioni contro Mosca. Ritirato il veto slovacco, come annunciato ieri dal premier Fico. Il pacchetto introduce anche un 'price cap' sul petrolio russo del 15% inferiore al prezzo medio di mercato. Intanto nelle prime ore dell'alba un morto e un ferito nell'oblast di Zaporizhizhia e 4 persone ferite in quello di Kharkiv. In entrambi i casi, colpite da droni russi aree residenziali, con danni a molte abitazioni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it