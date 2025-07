Ucciso fatto a pezzi e frullato dal collega la scoperta shock della sorella | Ho visto i resti in frigo

È stata proprio la sorella della vittima a scoprire il macabro delitto avvenuto a Rio de Janeiro, in Brasile. La donna era andata a cercare il fratello scomparso da alcuni giorni. "Il coinquilino e collega non voleva che entrassi ma ho insistito e ho iniziato a rovistare in casa, quando ho aperto il frigo e ho visto le buste con i resti di mio fratello, mi sono sentita male" ha rivelato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: collega - sorella - visto - resti

Da giorni era sparito improvvisamente nel nulla, senza lasciare tracce o messaggi, ma quando la sorella è andata a cercarlo nell'appartamento che condivideva con un collega, si è trovata di fronte l'orrore Vai su Facebook

Ucciso, fatto a pezzi e frullato dal collega, la scoperta shock della sorella: Ho visto i resti in frigo; Thiago ucciso dal coinquilino dopo una lite, la sorella trova i resti nel frigo: «Ha frullato e cucinato varie; Panettiere sparisce nel nulla: fatto a pezzi, cucinato e frullato dal collega, orrore in Brasile.

Ucciso, fatto a pezzi e frullato dal collega, la scoperta shock della sorella: “Ho visto i resti in frigo” - È stata proprio la sorella della vittima a scoprire il delitto dopo essersi messa in cerca del fratello di cui non si avevano più notizie da domenica. Segnala fanpage.it

Sara Pedri, una collega a Chi l'ha Visto: «Pregavo di fare un ... - Una collega di Sara ha detto: «Ogni volta che andavo a lavorare pregavo Dio di fare un incidente, rimanere paralizzata e non andarci più. Secondo leggo.it