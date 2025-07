Uccise la zia nel negozio la perizia sul nipote | Vizio parziale di mente Pericoloso e cosciente

Firenze, 18 luglio 2025 – Ha una capacità di intendere e di volere scemata, ma rimane socialmente pericoloso e in grado, al momento, di partecipare coscientemente al processo a suo carico. È in estrema sintesi la perizia di Rolando Paterniti, psichiatria e psicoterapeuta, nominato dal giudice Gianluca Mancuso per stabilire se Mattia Scutti, 22 anni, fosse capace di intendere e di volere quando, il 17 ottobre scorso, ha sparato e ucciso la zia, Laura Frosecchi, 55, nel forno “ Da Graziella “ di Chiesanuova, frazione di San Casciano. Ieri, all’aula 8 del tribunale di Firenze in presenza dei legali di parte civile Francesco Maresca, Sigfrido Fenyes e Francesco Bellucci, si è tenuto l’incidente probatorio durante il quale il dottor Paterniti ha spiegato per circa un’ora il risultato del suo lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

