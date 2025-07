Turtle Beach presenta il nuovo Rematch Wireless Controller di Donkey Kong

Turtle Beach Corporation, uno dei marchi di riferimento nel mondo degli accessori gaming, ha annunciato ufficialmente l’arrivo del nuovo controller wireless Rematch: Donkey Kong, un prodotto con licenza ufficiale Nintendo pensato per tutti gli amanti del gorilla più iconico del videogioco. Il controller sarà disponibile a partire dal 12 ottobre 2025 al prezzo consigliato di €59,99, ed è già preordinabile sul sito ufficiale www.turtlebeach.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo. Compatibilità estesa: anche con Nintendo Switch 2. Il Turtle Beach Rematch Wireless Controller: Donkey Kong è completamente compatibile con: Nintendo Switch. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Turtle Beach presenta il nuovo Rematch Wireless Controller di Donkey Kong

In questa notizia si parla di: controller - turtle - beach - rematch

Nuovi accessori da Turtle Beach: 16 tra Cuffie e Controller in arrivo per Xbox, Nintendo Switch e PC a maggio! - Preparatevi ad aggiornare il vostro equipaggiamento da gaming! Turtle Beach Corporation, nome di spicco nel mondo degli accessori per videogiochi, ha presentato oggi una vasta gamma di ben 16 nuovi prodotti, che includono sia cuffie che controller.

Turtle Beach rivela il nuovo controller wireless Rematch con licenza ufficiale: Donkey Kong, per console Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. #TurtleBeach Vai su X

Turtle Beach annuncia il nuovo controller Turtle Beach Rematch: Donkey Kong compatibile con tutte le versioni di Nintendo Switch; Turtle Beach annuncia il controller a tema Donkey Kong per la famiglia Switch; Turtle Beach Lancia il Controller Wireless Rematch a Tema Donkey Kong per Nintendo.

Turtle Beach annuncia il controller a tema Donkey Kong per la famiglia Switch - Ciò significa che funziona sia con Switch che con Switch 2 e, abbastanza piacevolmente, è anche wireless con un prezzo competitivo. Segnala gamereactor.it

Turtle Beach annuncia il controller di Donkey Kong - Turtle Beach Corporation, leader nella produzione di accessori per il gaming, ha annunciato oggi il nuovo controller wireless Turtle Beach Rematch Wireless Controller: Donkey Kong. Secondo techgaming.it