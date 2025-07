Cosa e come mangiano i Re e le Regine? Immaginiamo lunghe tavolate imbandite per decine di persone a ogni pasto, piatti ricercati, file di camerieri e cuochi pronti a preparare qualunque ricetta a ogni ora del giorno e della notte. Non si tratta solo di fantasie: la memoria storica ci riporta molte delle stranezze e dei vizi dei reali a tavola. Tuttavia tale opulenza non è una caratteristica delle famiglie reali. Al contrario. Uno degli esempi più celebri di normalità , perfino di frugalità per quel che concerne il cibo è stata la regina Elisabetta. La defunta monarca ha lasciato insegnamenti preziosi in tal senso, tramandati attraverso le generazioni della sua famiglia e a noi grazie alle rivelazioni del suo ex chef e degli insider anonimi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tupperware, Special K e banana: ecco cosa mangiava davvero la regina Elisabetta