Tullio De Piscopo all' Accadia Blues Festival 2025

In occasione dell’Accadia Blues Festival, nel piccolo borgo dei Monti Dauni arriva l’energia di Tullio De Piscopo. L’appuntamento con il live del polistrumentista partenopeo è per il 7 agosto alle 21.30 in piazza Matteotti. “Appena nato, ho aperto gli occhi e ho visto bacchette, spazzole. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it