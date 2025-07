Tuk-tuk abusivo per turisti scoperto a via Partenope

Un triciclo motorizzato allestito per il trasporto passeggeri e utilizzato abusivamente per attività turistica è stato sequestrato dalla Polizia locale e al conducente è stata ritirata la patente. Durante i controlli finalizzati al rispetto delle norme del Codice della Strada, gli agenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Aumentano le truffe per i turisti durante il Conclave, chiuso hotel abusivo: multe per mezzo milione di euro - Oltre cento verbali notificati per un valore di mezzo milione di euro. Aumentano i controlli della Guardia di Finanza in vista del Conclave.

Crocieristi: noleggio con conducente, abusivo con 6 turisti americani a bordo - La Spezia, 12 giugno 2025 – Ancora due abusivi nella rete della polizia locale che, nel corso di uno specifico servizio predisposto dal Comando della Spezia sugli ncc nei pressi del Terminal Crociere – finalizzato a garantire la sicurezza stradale ed a tutelare sia i passeggeri sia gli operatori del trasporto regolare – ha fatto emergere gravi episodi di abusivismo e violazioni al Codice della Strada.

Fontana di Trevi, infastidisce i turisti e aggredisce gli agenti: in manette un ambulante abusivo - È finito in manette un ambulante abusivo a pochi passi dalla fontana di Trevi L’uomo, di trentotto anni, ha prima infastidito i turisti presenti cercando di imporre la vendita dei propri prodotti, con maniere particolarmente insistenti.

Trasportava abusivamente turisti sul lungomare: polizia municipale sequestra Tuk-Tuk elettrico - Una famiglia di inglesi aveva prenotato on line il tour di tre ore a pagamento per le strade di Napoli, ma il veicolo era privo di autorizzazioni. napoli.repubblica.it scrive

Porto Cesareo, scoperto campeggio abusivo: 42 strutture occupate da turisti ignari - Controlli straordinari dei Carabinieri: violazioni urbanistiche, armi improprie e guida sotto effetto di alcol e droghe ... Scrive leccesette.it