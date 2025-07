Trump sottoposto a esami medici Casa Bianca | Ha un' ottima salute

Washington, 18 lug. (askanews) - Donald Trump "resta in ottima salute". A comunicarlo è stata la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, che si è dilungata sui dettagli di tutta una serie di esami e analisi cliniche a cui il presidente è stato sottoposto, anche a seguito di alcune indiscrezioni della stampa americana. "Nelle ultime settimane - ha detto Leavitt - il presidente Trump ha notato un leggero gonfiore nella parte inferiore delle gambe. In linea con le cure mediche di routine e per un eccesso di cautela, questa preoccupazione è stata valutata in modo approfondito dall'unitĂ medica della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

