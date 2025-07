Trump-Powell il braccio di ferro che conviene a tutti

Tiene banco, nelle cronache finanziarie di quest'estate, il caso Trump-Powell: il presidente degli Stati Uniti non perde occasione per esprimere il suo disprezzo per il presidente della Federal Reserve (la banca centrale Usa), Jerome Powell. E vorrebbe cacciarlo perché non taglia i tassi d'interesse. Ma non può: il suo mandato scade nel 2026. La questione può sembrare tecnica o interessare pochi addetti ai lavori. Ma in realtà interessa tutte le democrazie moderne, comprese quelle europee. Le banche centrali sono come gli esseri umani: a volte sbagliano. Ma quello che più conta nell'agire di una banca centrale non è la propria infallibilità, bensì la sua autorevolezza.

Trump attacca Jerome Powell: "È uno stupido. Non ha idea di cosa faccia" - «"Troppo tardi" Jerome Powell è uno stupido che non ha la minima idea di cosa sia. A parte questo, mi piace molto! Petrolio ed energia in forte calo, quasi tutti i costi (generi alimentari e «uova") in calo, praticamente nessuna inflazione, l'esatto opposto di «troppo tardi!».

